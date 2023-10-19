Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve 8 ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik planlı operasyon başlatıldı.
Bu kapsamında 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 37 cep telefonu, 37 sim kart, 2 tablet, bir av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 11 alüminyum folyo, 5 hassas terazi, 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.