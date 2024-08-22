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        Haberler Gündem Güncel Ankara'dan Bolu'ya sıçramıştı! 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Ankara'dan Bolu'ya sıçramıştı! 1 tutuklama

        Yurtta orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Dün Ankara'da çıkan ve Bolu'ya sıçrayan yangın tüm gece verilen yoğun emekle söndürüldü ancak yakın bir noktada başka bir yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, müdahalenin devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:49 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:49
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        Ankara'dan Bolu'ya sıçramıştı! 1 tutuklama
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        Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." denildi.

        BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.

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        BURSA'DA ALEVLERLE MÜCADELE

        Bursa'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, kulübede çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Demirtaş mevkisindeki İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler zeytin bahçelerine sıçradı.

        İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi. Yetkililer, yangının ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        TOKAT'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.

        Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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