Ankara'dan Bolu'ya sıçramıştı! 1 tutuklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." denildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı. REKLAM

BURSA'DA ALEVLERLE MÜCADELE Bursa'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, kulübede çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Demirtaş mevkisindeki İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler zeytin bahçelerine sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi. Yetkililer, yangının ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.