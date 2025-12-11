Habertürk
        Ev arama bahanesiyle ziynet soygunu!

        Ankara'da, kiralık ev arama bahanesi ile girdikleri binalarda dairelerin kapısını açıp ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Kadın hırsızlar adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 08:52 Güncelleme: 11.12.2025 - 09:38
        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri, Yenimahalle'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığı olayına ilişkin çalışma yaptı.

        EV ARAMA BAHANESİYLE HIRSIZLIK

        DHA'daki habere göre yapılan kapsamlı çalışmalarda olayı S.A. ve Y.A. isimli kadınların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin kiralık ev arama bahanesi le binalara girip rastgele zillere bastıktan sonra kimsenin olmadığı evleri tespit ettikleri ve bu evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Y.A. ve S.A., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

        #ankara
        #Son dakika haberler
