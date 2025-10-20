Ankara'da olay, Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir aydır cezaevinde bulunan Muradiye Gökmen (35), 15 Ekim sabahı bulunduğu cezaevinden izne çıkarak çocuğunu almak için arkadaşının evine gitti.

EVLENMESİ İÇİN BASKI YAPIYORDU

İHA'daki habere göre Gökmen'i bir süredir rahatsız eden ve kendisiyle evlenmesi için baskı yapan A.Ş.A. (52), Gökmen'i pompalı tüfekle önce darp edip ardından ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökmen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KATİLİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cinayette kullanılan silahı olay yerinde bırakan zanlı, aracıyla kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanarak, tutuklandı. Şüpheli A.Ş.A.'nın, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve kadına yönelik şiddet gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.