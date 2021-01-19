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Ankara hava durumu 19 Ocak: Başken'te kuğular bile dondu!

Ankara hava durumu bugün nasıl? Güne Sibirya soğuklarıyla başlayan Ankaralılar bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ankara'da hava sıcaklığı gece eksi 17 derecelere kadar düştü. Peki, bugün Ankara hava durumu nasıl? İşte, güncel veriler...

Ankara hava durumu 19 Ocak: Başken'te kuğular bile dondu!

19 Ocak Ankara hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Paylaşılan son verilere göre Ankara'da gece hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Peki, bugün Ankara hava durumu nasıl? İşte, Ankara'nın simgelerinden olan kuğuları bile donduran soğuk hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminler...

EKSİ 17 DERECEYİ GÖRDÜ

Ankara’da mevsimin en soğuk gecesini yaşandı. Hava sıcaklığı, yer yer sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken Kuğulu Park havuzu buzla kaplandı. Kuğuların bile buz tuttuğu gecede köprü ve üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu.

Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı termometrelerde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu. Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KUĞULAR BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

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