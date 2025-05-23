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        Ankara Kalesi surlarındaki çalışmalar tamamlandı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:34
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        Ankara Kalesi'ndeki çalışmalar tamamlandı
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla bir dizi çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı "Ankara Kalesi Sur Duvarları Restorasyonu" çalışmaları kapsamında, yapısal çatlak onarımı, açıkların kapatılması, duvar dikişleri, tamamlanma, temizleme ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Tarihi Ankara Kalesi'nin surlarındaki çatlakların ve deformasyonların etkisinin azaltılması amacıyla da duvar dikişi yöntemi uygulandı.

        Hisarkapı'nın sol kısmında bulunan dairesel burçta ise üst yüzeyden gelen fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla döşemede kazı, dolgu ve andezit yenileme, su yalıtımı işlemleri ile çörten imalatı gerçekleştirildi.

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        Aynı burçta bulunan saat kulesinin dış cephesi, pencereleri ve kapısı özgün dokusuna uygun şekilde değiştirilerek cephesinde sıva ve boya imalatları da yapıldı. Saat ve çan sistemi de yenilenerek aktif hale getirildi.

        Sur duvarlarının arka kısmında bulunan ve yolu taşıyan istinat duvarı yenilenerek duvarın sur duvarlarına uygun şekilde derz imalatları tamamlanırken Kale'deki otoparkın üst kısmında bulunan merdivenlerin kotları düzenlenerek döşeme kaplaması ve korkulukları yenilendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, kalenin tarihi boyunca 2 kez onarım gördüğünü ancak uzun süredir ihmal edildiğini ve yanlış uygulamalar sonucu sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

        Yapılan çalışmalara değinen Ödemiş, "İlk başta birinci etap olarak Ankara Üniversitesi'nden bir ekip burada jeoradar çalışması yaptı ve buranın röntgenini çektik. Buradaki su seviyelerini, nem oranlarını yeniden tespit ettik. Bu tespitleri yaptıktan sonra yine Gebze Teknik Üniversitesi'nden bir ekip raporlama yaptı. Dikiş yaptık, bu dikişte kullandığımız malzemeleri de Almanya'da yaptırdık" ifadelerini kullandı.

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