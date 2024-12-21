Ankara Kalesi'ndeki onarım yeni yılda tamamlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çatlakların onarım çalışmalarıyla ilgili Kale önünde basın açıklaması yaptı.

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Ödemiş, Ankara Kalesi'nin özellikle sur duvarlarına ilişkin uzun süredir ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde Kale Meydanı'ndaki yapılan düzenlemelerde Kale'nin topuğu dediğimiz kaya kısmında ağır kırıcı makineler çalışıldığı için tahribat daha da artmış. Daha sonra da Bursa Evi diye bilinen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmış olan evin üzerine, terasına atılan beton da aynı şekilde sıkıntı vermiş. Sonra da nemlenme ve içerisindeki harç dolgu malzemelerinin erimesi ve dezenformasyonla çatlak giderek büyümüştü" dedi.

REKLAM .png Ankara Kalesi'nin önemli bir simge yapı olduğunu, kamuoyunda da buna karşı duyarlılık olduğunu ifade eden Ödemiş, "Fakat Ankara Kalesi'nin mülkiyeti ve sorumluluğu Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizde değildi. Sayın Başkanımızın bu konudaki girişimleri neticesinde 2023 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden belediyemize 2 yıllığına tahsisini aldık. Daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz bir protokolle de kalenin onarım çalışmalarını da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik. Bu proje Ankara Anıtlar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluyla birlikte çalışma sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.