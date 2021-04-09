Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay
AnkaraKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 79 Fatih Solmaz),Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 86 Melik Derin),Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Issah),Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Dialiba),Süleyman Olgun (Dk. 69 Ilir Mustafa),Eze
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Furkan Çil) , Muzaffer Kocaer (Dk. 71 Burak İnce),Metehan Mimaroğlu, Ahmet Dereli (Dk. 8 Hüsamettin Yener, (Dk. 60 Emre Nefiz),Enis Destan
Goller: Dk. 18 ve Dk. 76 Cem Ekinci, Dk. 25 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 46 Eze, Dk. 52 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü),Dk. 49 Enis Destan, Dk. 58 (Penaltıdan) ve Dk. 64 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
Sarıkartlar: Dk. 36 Eze, Dk. 42 Mert Kula, Dk. 65 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü),Dk. 52 Ahmet İlhan Özek, Dk. 54 Oğulcan Ülgün, Dk. 57 Uğur Utlu (Altınordu)
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