Ankara - Manisa kaç kilometre? Ankara - Manisa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara'nın gri tonlarının ve düzenli caddelerinin geride bırakıldığı, Afyonkarahisar'ın haşhaş tarlalarından ve Uşak'ın tarihi dokusundan geçerek Ege'nin sıcak iklimine ve verimli ovalarına ulaşılan bu rota, Türkiye'nin en klasik şehirlerarası güzergahlarından biridir. İster Ege'nin sahil beldelerine giden bir tatilci, ister iki şehir arasında mekik dokuyan bir öğrenci veya iş insanı olun, Ankara-Manisa yolu Anadolu'nun kalbinden Ege'nin kalbine doğru sembolik bir köprüdür. Uzun yıllardır karayolunun hakimiyetinde olan bu yolculuk, Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla köklü bir değişimin eşiğindedir. Bu yazıda, bu önemli yolculuğu tüm ulaşım alternatifleriyle, mola noktalarıyla ve zaman tahminleriyle birlikte masaya yatırıyoruz.

ANKARA - MANİSA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ankara ile Manisa arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Ankara'nın merkezi bir noktasından (Kızılay) Manisa şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 565 kilometredir.

Bu mesafe, Türkiye'nin iki farklı coğrafi bölgesinde yer alan iki büyük şehri birbirine bağlayan, tamamına yakını yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşan bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Ankara - Manisa kaç kilometre sorusunun yanıtı, uzun ama konforlu bir yolculuğa işaret etmektedir. Ankara - Manisa kaç km planlaması yaparken, 560-570 kilometrelik bir yolculuk ve bu yolculuk sırasında İç Anadolu'dan Ege'ye doğru değişen coğrafyaya tanıklık etme fırsatı bulacağınızı göz önünde bulundurmalısınız.