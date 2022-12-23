Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Ankara merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 16 ilde jandarma ekiplerince devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir suç örgütünün, mağdurların kentte faaliyet gösteren otelden satın aldıkları devre mülklerini 45 bin ila 55 bin dolar karşılığında yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için satma vaadiyle "reklam, tapu ve diğer giderler" adı altında 25 bin ila 300 bin lira alarak dolandırdığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu tespit edilen 49 şüpheliden ara yakalamalar sonucu 5'i tutuklandı.

MASAK tarafından yapılan çalışmada ise zanlıların 4 şirketi ve şahsi hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 300 mağduru 295 milyon 521 bin 242 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Dosya kapsamında devam eden çalışmalarda Ankara merkezli 16 ilde 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 35 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerindeki aramalarda 41 cep telefonu, 73 GSM hattı, 3 hard disk, 3 şirkete ait kaşe, dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 13 kredi kartı ve mağdurlara ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini talimatname şeklinde kağıda yazarak duvara astıkları belirlendi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yalnız yaşayan taksici evinde ölü bulundu
GÜNDEM Yalnız yaşayan taksici evinde ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları 2022! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura sonuçları nereden öğrenilir?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı kura sonuçları!
Arkadaşının silahlı saldırısında öldü
GÜNDEM Arkadaşının silahlı saldırısında öldü
Emine Erdoğan: Sıfır Atık' konulu karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Sıfır Atık günü nedir, ne zaman?
GÜNDEM 30 Mart tüm dünyada 'Sıfır Atık Günü' olacak
EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?
GÜNDEM EYT'de son dakika: Oktay EYT için tarih verdi!
Yaşlı çifti ayıran feci kaza!
GÜNDEM Yaşlı çifti ayıran feci kaza!
PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM PTT personel alımı olacak mı?
Burgazada'ya Nasıl Gidilir? Burgazada Vapuru Seferleri Ve Saatleri?
GÜNDEM Burgazada'ya nasıl gidilir?
Miniatürk'e Nasıl Gidilir? Miniatürk Nerede ve Hangi Semtte?
GÜNDEM Miniatürk'e nasıl gidilir?
Kapalıçarşı'ya Nasıl Gidilir? Kapalıçarşı Nerede, Hangi Semtte Bulunuyor?
GÜNDEM Kapalıçarşı'ya nasıl gidilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.