Türk Hava Yolları (THY),Ankara-Roma direkt uçuşlarına 60 yıl aradan sonra yeniden başlayacağını Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyada hesabından duyurduğunda, başkentten direkt uçuşların sayısının artacağı ve yeni hatlarla devamının geleceğini tahmin etmek zor değildi. Nitekim bugün (7 Ocak) başlayacak Roma uçuşu için İstanbul’dan satın alınan 30 bilet olduğunu da hatırlatmış olayım. Demek ki İstanbullular da Ankara’dan uçuşları tercih edecek! THY, 151 yolcu kapasiteli Boeing 737-800 modeliyle ilk Roma seferini yapacak. İlk seferini de yaklaşık 115 yolcuyla yapacak.

Elbette diğer havayolları olmadan, sadece THY’nin Ankara’dan uçmasıyla, Esenboğa Havalimanı merkez (HUB) havalimanı olmaz. Ama THY’siz de hiç olmaz. Mesela Esenboğa Havalimanı’ndan 2018’de gerçekleşen uçuşlar şöyle; Dış hatlarda 21 havayoluyla 20 ülkede, 34 noktaya uçuldu. İç hatlarda ise 4 havayoluyla 36 şehre sefer düzenlendi. Pegasus Havayolları da Ankara-Paris hattında Aralık 2018’de uçmaya başlamıştı. Netice itibariyle Esenboğa Havalimanı yeni bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek gibi görünüyor.

Öte yandan THY, 200 uçaklık filoya ulaştığında merkez sayısını da çoğaltması gerektiğine ben de zaman zaman dikkat çekmiştim. Hatta THY eski Genel Müdürü Temel Kotil ile Mart 2012’de Somali-Mogadişu hattının açılışına giderken, yeni merkezler oluşturmaları gerektiğini, mesela bunlardan birinin Ankara olabileceğini söylemiştim. Aldığım cevap; ‘Tek havalimanını tercih ederiz. Ancak bölmek gerekirse de böleriz.’ Şeklinde cevap vermişti. Yani ‘evet’ dememiş, bir planları olduğunu da söylememişti. (https://www.haberturk.com/yazarlar/guntay-simsek-1091/723388-thy-2013-kisinda-filoyu-bolebilir)

Sonra Sabiha Gökçen, Atatürk’teki yoğunluk sebebiyle mecburen THY’nin ikinci merkezi oldu. Bu karardan önce de Sabiha Gökçen için THY’nin geç kalmaması gerektiğini de zaman zaman hatırlatmış olduğumu not edeyim. Şimdi Ankara aynı yolda ilerliyor. Bu gelişmeye de en çok Ankaralı iş dünyası seviniyor. Ayrıca THY için Ankara’dan direkt uçuşlar bir tercih değil, büyüme yolunda atılması gereken doğru bir adımdır.

THY’nin 7 Ocak 2019 itibarıyla başlayan Ankara-Roma seferleriyle birlikte, Ankara’dan yurtdışına direkt uçtuğu nokta sayısı da artacaktır. Özellikle Avrupa’da önemli merkezlere direkt uçması aynı zamanda Ankara’yı THY’nin yeni merkezi haline getirecek. Berlin, Frankfurt, Roma, Londra, Paris, Viyana, Moskova, Cidde, Medine’ye Ankara’dan direkt ulaşmanın mümkün olduğunu uzun bir süredir web sitesinde duyuran THY, alt markası AnadoluJet ile yurtiçinde 34 şehrimizi hâlihazırda başkente bağlıyor. Ayrıca Ankara’dan bu Çarşamba (9 Ocak) Londra, 18 Ocak’ta ise Tiflis uçuşları başlayacak. Geçtiğimiz yaz sezonunda ise Bakü’ye uçulduğunu hatırlatmış olayım.

Yakın coğrafyadaki diğer ülkelere de milli havayolunun uçmasıyla ciddi anlamda bir ‘Ankara network’ü oluşacaktır. Bir süre sonra Ankara’dan direkt New York uçuşu bile gündeme gelecektir. Böylece Türkiye çıkışlı yurtdışı uçuşlarda İstanbul’un yükü de hafifleyecektir. Dünya genelinde de durum böyle. Yolcu sayısı arttıkça merkez havalimanlarının (HUB) yükü hafifliyor. Küresel ölçekte 2017’de 4 milyar kişi havayolunu kullanmıştı. 2018’de beklenen rakamın 4,3 milyar olduğu düşünülürse, daha çok şehir direkt olarak birbirine bağlanacak, merkez havalimanları sanıldığı gibi büyümeyecektir.







GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ