Ankara'da toplu taşımaya zam geldi! Ankara'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi, tam ve indirimli bilet fiyatları kaç TL oldu?
Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin aralık ayı üçüncü birleşiminde, "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Böylece ''Ankara'da toplu taşımaya zam mı geldi?'' sorusu yanıt bulurken güncel toplu ulaşım ücret tarifesi araştırma konusu oldu. Peki; Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve indirimli bilet fiyatı kaç TL? İşte detaylar...
12 Aralık’ta gerçekleştirilen ABB Meclisi'nin aralık ayı üçüncü birleşiminde alınan kararla Ankara'da toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen yaklaşık yüzde 35 oranındaki Ankara toplu taşıma zammı sonrası başkentte ikamet eden vatandaşlar, ''Ankara'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Güncel toplu ulaşım ücret tarifesi merak konusu oldu. Peki, Ankara'da otobüs, minibüs, Ankaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2026 Ankara toplu taşıma zammı sonrası yeni tam ve indirimli bilet fiyatları…
ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nin aralık ayı üçüncü birleşimi, 12 Aralık 2025 Cuma günü Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı. Birleşimde önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu.
Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.
AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.
TAM VE İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte tam bilet ücreti, 26 liradan 35 liraya yükseltildi.
Yüzde 35 oranındaki zamma göre, indirimli bilet ücreti ise 13 liradan 17,55 liraya çıkacak.
Öğrenci abonman ücreti 350 liradan 450 liraya çıkarıldı.
ABB’DEN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda artan enerji, bakım ve işletme maliyetleri dikkate alınarak ulaşım tarifelerine ilişkin bir düzenleme yapıldığını açıkladı.
Bu düzenleme kapsamında toplu taşıma tarifelerinde 2026 yılı itibarıyla geçerli olmak üzere yüzde 35 oranında artış yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü tarafından son 9 aydır bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı belirtilerek, “Bu süreçte hemşehrilerimizin bütçesi gözetilerek toplu taşıma hizmeti aynı tarifeyle sürdürülmüştür. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, artan maliyetlere rağmen vatandaşlarımızın yükünü azaltmaya öncelik verilmiştir. Bu kapsamda belediyemizden sosyal destek alan ortalama 6 bin 260 asgari ücretli vatandaşımıza, 8 aydır her ay 50 binişlik ulaşım desteği sağlanmaktadır. Ayrıca ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 50 bin öğrencimize her ay düzenli olarak 100 binişlik abonman desteği verilmeye devam edilmektedir” denildi.
ABONMAN TARİFESİ 450 TL OLARAK BELİRLENDİ
Açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatına erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Öğrenci Abonman Kartı uygulamasında değişiklik yapıldığı açıklandı. Buna göre, 350 TL olan öğrencilere özel abonman tarifesi 450 TL olarak belirlendi.
Erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar için uygulanan indirimli tarifede de iyileştirmeye gidildiği belirtilen açıklamada, “Hâlihazırda 06.00–06.45 saatleri arasında uygulanan ve aylık yaklaşık 225 bin yolcunun faydalandığı indirimli tarife, yeni düzenlemeyle 06.00–07.00 saatleri arasına genişletilmiş; bu saatlerde tam bilet ücretinden 10 TL daha düşük bir tarife uygulanmasına karar verilmiştir.
Önceki dönemde Ankara’da toplu taşıma ücreti yaklaşık 1 dolar seviyesindeyken, bugün dolar kuru 42 TL’ye ulaşmış olmasına rağmen Ankara’da ulaşım ücretleri hâlâ bu seviyenin çok altında tutulmaktadır.
Ayrıca trafik yükünün azaltılması ve çevreci ulaşım hedeflerimiz doğrultusunda elektrikli otobüs alım süreci devam etmekte; ücretsiz taşımaya yönelik yeni güzergâhların belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Ankara’da yeni toplu ulaşım ücret tarifesinin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor.