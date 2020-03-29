Ankara Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması:

AA

Ankara Valiliğince, kentteki pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 Mart 2020 tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır."

Öte yandan, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ankara'da taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşımasının da yasaklandığı" bildirildi.