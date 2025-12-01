Ankara'ya yılın ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk kar yağışı Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle ilçenin yüksek bölümleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, başta Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi.
Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının ardından bölge adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.