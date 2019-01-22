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Ankara’da panik yaratan koku!

Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde öğle saatlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda UMKE ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Gaz kokusundan etkilenen bazı işçiler hastaneye sevk edildi

Giriş: 22.01.2019 - 15:43 | Güncelleme:  

Gölbaşı’nda öğle saatlerinde Haymana Yolu üzerinde yer alan bir inşaat alanında meydana geldiği iddia edilen gaz kokusu paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay ile ilgili Gölbaşı’na vekillik eden Bala Kaymakamı Mithat Can Kutluca, Gölbaşı Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, İlçe Sağlık İşleri Müdürü olayın meydana geldiği yere giderek değerlendirmelerde bulundular.

Gaz kokusundan etkilen inşaat işçilerinden bazıları mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile hastaneye sevk edilirken, inşaat işçilerinden Bilal Ateş olayı şöyle anlattı:

“Kalıp ustasıyım. Yolun karşısında şantiyemiz var. Saat 11:00 sularında gaz meydana geldi, pis bir hava. Ondan sonra biraz çalıştım boğazımda bir yanma meydana geldi. Midem bulanmaya başladı. Sonra bayağı bir kötü oldum. Bayılacak dereceye kadar geldim. Oradan uzaklaştık. Yan tarafta başka işçilerde vardı. Onlarda kötü olmaya başlayınca oradan ayrıldık. Benzinliğe geldik. Burada da etkilenenler olmuş.”

HERKESE MASKE DAĞITILDI

Bir başka kişi ise “Bizim elemanlarda burada kar temizliyorlardı. Bir koku hissettiler. Elemanlarımızdan biri bayılarak yere düştü. İçeri alarak kendine gelmesi için ayran verdik. 112 acil ve AFAD ekiplerini aradık. Bayılan arkadaşa serum takıldı. Herkese burada maske dağıtıldı. Şuanda bekliyoruz” açıklamasında bulundu. 

 

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