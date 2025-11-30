Habertürk
        Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki kardeşler yaralandı | Son dakika haberleri

        Ankara’da pitbull saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki kardeşler yaralandı

        Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin biri 1,5 diğeri ise 5 yaşındaki 2 çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısı sonrası yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 22:35 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:35
        İki kardeş pitbull saldırısına uğradı
        Ankara'daki olay saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede Pazar alış-verişinden dönen Öztürk ailesi, evlerine girerken çocukları Efe Öztürk (1,5) ve Doğa Öztürk (5), karşı dairede bulunan komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

