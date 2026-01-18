Ankara’da sahte çek operasyonu: 9 kişiyi 20 milyon TL dolandırma yöntemleri ortaya çıktı! 12 tutuklama
Başkent Ankara'da 9 kişiyi sahte ve karşılıksız çek yoluyla 20 milyon TL dolandıran 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdukları, bu şirketlere milyonlarca lira para aktararak kredi ve Findeks puanlarını yükselttikleri belirlendi. Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü tespit edildi.
Ankara’da sahte ve karşılıksız çekle 9 kişiyi toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte ve karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
ŞİRKETLERE 'GÜVENİLİR' İZLENİMİ NASIL VERİLDİ?
Soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdukları, bu şirketlere milyonlarca lira para aktararak kredi ve Findeks puanlarını yükselttikleri belirlendi. Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü, bu yöntemle 9 kişinin 20 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
VADE TARİHİ GELDİĞİNDE BANKAYA GİTTİKLERİNDE ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI
DHA'nın haberine göre, mağdurların, şirketlerin yüksek kredi puanı nedeniyle çeklerin ödeneceğine inandıkları, ancak vade tarihinde bankaya gittiklerinde çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendikleri bildirildi.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında bu yöntemle kullanılan 12 şirket tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.