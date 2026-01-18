Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara’da sahte çek operasyonu: 9 kişiyi 20 milyon TL dolandırma yöntemleri ortaya çıktı! 12 tutuklama | Son dakika haberleri

        Ankara’da sahte çek operasyonu: 9 kişiyi 20 milyon TL dolandırma yöntemleri ortaya çıktı! 12 tutuklama

        Başkent Ankara'da 9 kişiyi sahte ve karşılıksız çek yoluyla 20 milyon TL dolandıran 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdukları, bu şirketlere milyonlarca lira para aktararak kredi ve Findeks puanlarını yükselttikleri belirlendi. Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 08:16 Güncelleme: 18.01.2026 - 08:16
        Ankara’da sahte ve karşılıksız çekle 9 kişiyi toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte ve karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        ŞİRKETLERE 'GÜVENİLİR' İZLENİMİ NASIL VERİLDİ?

        Soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdukları, bu şirketlere milyonlarca lira para aktararak kredi ve Findeks puanlarını yükselttikleri belirlendi. Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü, bu yöntemle 9 kişinin 20 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

        VADE TARİHİ GELDİĞİNDE BANKAYA GİTTİKLERİNDE ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre, mağdurların, şirketlerin yüksek kredi puanı nedeniyle çeklerin ödeneceğine inandıkları, ancak vade tarihinde bankaya gittiklerinde çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendikleri bildirildi.

        Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında bu yöntemle kullanılan 12 şirket tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

        Gaziantep'te bir esnaf, çöp yerine içerisinde 110 bin TL olan para dolu olan poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için gittiği bankada elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşayan esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, para dolu poşeti tonlarca çöplükte bularak teslim etti. Parasını eksiksiz teslim alan esnaf, Şehitkamil Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. (İHA)

        #ankara
        #Son dakika haberler
