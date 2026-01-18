Ankara’da sahte çek operasyonu: 9 kişiyi 20 milyon TL dolandırma yöntemleri ortaya çıktı! 12 tutuklama

Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Gaziantep'te bir esnaf, çöp yerine içerisinde 110 bin TL olan para dolu olan poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için gittiği bankada elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşayan esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, para dolu poşeti tonlarca çöplükte bularak teslim etti. Parasını eksiksiz teslim alan esnaf, Şehitkamil Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. (İHA)