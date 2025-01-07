Ankaragücü: 1 - İskenderunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, 2. Lig ekibi İskenderunspor'la 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.
45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı top ceza yayının üzerinde Varga'nın önünde kaldı. Varga'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
79. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Mehmet Manış'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Görkem Cihan'dan döndü. Kaleciden dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Muhammet Beşir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan MKE Ankaragücü'nde Schulz, maçın 83. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.