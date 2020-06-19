Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu mücadele öncesinde Başakşehir'in 56, Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 21.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Eryaman

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba

TEKNİKDİREKTÖR: Okan Buruk

Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu. Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

ÜÇ İSİM SINIRDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

14. RANDEVU

Başakşehir ile Ankaragücü, lig tarihinde bugüne kadar 13 defa birbirlerine rakip oldu. Söz konusu karşılaşmaların 5’ini İstanbul ekibi, 4’ünü ise Ankara temsilcisi kazandı. 4 müsabakada ise taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekip, attığı 18 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

SON 5 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK!

Okan Buruk’un takımı, Ankaragücü ile oynadığı son 5 maçtan da galip ayrılmayı başardı. Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan mücadeleyi de 2-1 kazanan Başakşehir, deplasmandaki son yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda 1-0’lık skorla almıştı.