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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den kınama mesajı

        Bahçeli'den saldırıya ilişkin açıklama

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili açıklamada bulundu. MHP lideri Bahçeli, "Müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum" dedi. MHP lideri Bahçeli, maçların süresiz ertelenmesi kararının da tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:22
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        Bahçeli'den saldırıya ilişkin açıklama
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        Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler’e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

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        Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir. Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye’yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kast edemeyecektir.

        Şu anda akli selime, itidale, sükûnete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.

        Yaşanan bu krizi Türk sporu/futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür. Kaynaşıp kucaklaşarak, sevgi ve saygı içerisinde, dostluk ve centilmenlik etrafında kenetlenerek sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına, bayram ve bahar havasına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir. Sorunlardan kaçarak çözüm bulamayız, sürgülü kapıları, kilitli gönülleri açamayız. Gün bir olma günü, kardeş olma günü, hoşgörü günüdür."

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