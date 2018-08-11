Tipik bir Türkiye Süper Lig maçı ile açılışı yaptık.



Berbat bir zemin, çok kötü bir ışıklandırma... Lige kağıt üzerinde 500 milyon dolar döken şirketin CEO'su ile maç izleyen yeni Spor Bakanı'nı kutlayalım ve soralım: Sayın Bakan Kasapoğlu; Konya'daki Süper Kupa finalinde de gördünüz dün de gördünüz acaba statlardan sorumlu olan uhdenizdeki GSGM sorumlularına "Bu zeminlerin; bu ışıklandırmaların hali nedir?" diye sordunuz mu? Sormadıysanız sorunuz lütfen...



**



Gelelim maça, yine tipik bir Anadolu takımı... Taraftarının etkili desteği ile maça başlayan 7 kazma, 1 pırpır kanat bir yetenekli oyuncu bir de golcü'den oluşan Ankaragücü, ligimizde "çok iyi mücadele ettik"ten başka bir şey üretemeyen onlarca Türk hocanın takımlarından farksızdı.

Tüm bu kalabalık içerisinden beğenelim beğenmeyelim hücum tercihi ile ayrışmış olan 'İmparator' ise daha birinci haftadan tırpan yapmıştı takımını. Gomis-Feghouli öyle kolay kesilebilecek tipler değil. Belhanda hiçbir zaman tarzım olmadığı için onun kesilmesini doğru karar olarak değerlendiriyorum. Geçen sene çol kritik 2 maçta attığı gollerle öne çıkan ama daha hala neden Galatasaray'da oynadığını tam çözemediğim Sinan Gümüş 10 numara pozisyonundaydı. Maç, tam ev sahibinin istediği gibi başladı. Ne olduğu anlaşılamadan öne geçtiler. Serdar Aziz 3. kez topa dokunduğu duran top organizasyonunda golü attı.

Sonra oyun da skor da Galatasaray'daydı. Ankaragücü pozisyon üretemedi çünkü üretim yapacak isim yok. Galatasaray ise anlaşılmaz derecede çok pas hatası ile 60'tan sonra rakibini ümitlendirdi. Eren, 2 iyi pozisyonda fileleri bulsa fişi çekerlerdi ama skor tek farklı olduğunda Ankaragücü'nün ümidi hep sürdü. Ev sahibinin muhtemelen 5 pas yapamadığı bir maç olması beklenebilirdi. Cidden zayıf bir takım Ankaragücü ama hocalarının tercihi de takımı iyice edilgen bir duruma soktu. Burada tartışılması gereken Galatasaray'ın inanılmaz derecede pas hatası yapmış olması. Fatih Hoca lüzumsuz pas sevmiyor, dikey paslarla rakip alana akmak istiyor ama dünkü gibi rakipler karşısında topu vermeyen bir pas oyunu gayet doğru olurdu.

"Yeni çocuk" Onyekuru yetenekli bir isim. İç saha maçlarında daha da etkili olacaktır. Cimbom dün istediği 3 puanı zorlanmadan aldı. Daha erken koparacak pozisyonlar da buldular ama değerlendiremediler. Terim ise bir taşla 3 kuş vurdu.. Galibiyetle başladı. Takımdaki bazı "yanları ağrıyan"lara sizsiz de oluyor mesajını vermiş oldu. Yönetime de "malzeme bu.." mesajını.. Hızlı bir stoper ile çalım atabilen hücumcu bir orta alan oyuncusu elzem.. Gomis satılacaksa bir de santrfor..

Ligimiz herkese hayırlı olsun. Ercan Taner'in de lig maçı anlatmasını gerçekten özlemişiz. Ona da hayırlı olsun diyelim...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ