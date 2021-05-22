Ankaralı Ayşe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İbo Show programında şarkılarını seslendiren Ankaralı Ayşe olarak da bilinen Ayşe Dinçer hakkında merak edilenler haberimizde...

ANKARALI AYŞE DİNÇER KİMDİR?

Ayşe Dinçer, 1977 yılında dünyaya geldi. Sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Aslen Mersinli olduğunu ancak Ankara'da doyduğunu belirten Ayçe Dinçer, "Artık Ankara'lıyım" diyerek bu konuya açıklık getirmişti.

Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında birincilik elde etti. Çok genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne almış ve aile geçimine katkı sağlamıştır. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti.

2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşti, 6 yıl ardından İstanbul'a geliş kararı verdi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başladı. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konsere imza attı.

Konser organizasyon işi ile ilgilenen iş adamı Emre Ergen ile evlidir. 2018 yılında seslendirdiği Kekliği Düz Ovada Avlarlar isimli şarkısının klibinde eşi ile birlikte yer almıştır.

ALBÜMLERİ

1999- Gözlerin Aydın,

2008- Koçum Benim,

2010- Bu Fasülye 7.5 Lira,

2011- Bay Bay Canım,

2012- Nakış Nakış,

2013- Gönüllerin Ayşesi,

2014- Aşkımız Olay Olacak,

2015- Bunun Adı Aşk

2017- Oh Sana.

POPÜLER ŞARKILARI

Dilara

Kirli Mendil

Tiki Tak Tak

Bu Fasulye 7.5 Lira

Efendim İşitmedim

Koçum Benim

Gözlerin Aydın

Ayrılmayalım Yarim

Deli Deli

Okşa Beni