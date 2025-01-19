Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Anket: Biden, en düşük kamuoyu destek oranıyla veda ediyor | Dış Haberler

        Anket: Biden, son yıllardaki en düşük kamuoyu destek oranıyla başkanlık koltuğuna veda ediyor

        ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Joe Biden, ülkesinin son dönemlerdeki en düşük kamuoyu destek oranına sahip başkanı olarak görevine veda etmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anket: Biden, en düşük kamuoyu destek oranıyla veda ediyor
        ABONE OL

        CBS News ile YouGov tarafından 15-17 Ocak'ta yapılan ankette, katılımcılardan Biden yönetimini değerlendirmeleri istendi.

        Anket sonuçları, ABD'lilerin büyük kısmının, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadığını oraya koydu.

        Katılımcıların yüzde 60'ı, 4 yıl önce Biden göreve ilk geldiği zaman başkanlık performansından ve yönetimden memnun olduğunu ifade etti.

        Ancak 4 yıllık görev süresi boyunca düzenli olarak kamuoyunun desteğini yitiren Biden'a destek oranı, görev süresinin sonlarında yaklaşırken önemli ölçüde düştü.

        Ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 37'si görevini teslim etmeye hazırlanan Biden'ın başkanlık dönemindeki performansını onayladığını belirtti.

        REKLAM

        Öte yandan katılımcıların yüzde 63'ü, Biden'ın başkanlık performansından "memnun olmadığını" dile getirdi.

        Biden'a destek oranı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 2021'de görevden ayrılırken sahip olduğu söz konusu orandan bile daha düşük seviyeye geriledi.

        Ayrıca Biden, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın görev sürelerini tamamladıktan sonraki kamuoyu destek oranlarının da altında kaldı.

        Ankette Biden'dan daha düşük destek oranına sahip olan tek başkan yüzde 22 ile eski ABD Başkanı George W. Bush oldu.

        Biden'ın kamuoyu destek oranındaki bu düşüş, ekonomik, enflasyon, dış politika ve iç siyasi sorunlara dayandırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"