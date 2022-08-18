'Anne' ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda



Fransız yazar Floran Zeller’ın yazdığı “Anne”, birbirini tekrar eden sahnelerle bir annenin modern eril aile yapılanmasında kayboluşunu, hayatının elinden kayıp gidişini ve bunu fark etmenin yarattığı psikolojik gerilimi aktarıyor. Oscar ödüllü yazarın sanatseverlere hayati perspektifler katabilecek bu çarpıcı metni, bir annenin bu savaşta verdiği irili ufaklı her mücadeleyi bizlere zekice ve sürükleyici merak unsurlarıyla içimize işlemeyi başarıyor.

Tiyatro iN’in yapımcılığını, Onur Ünsal’ın yönetmenliğini üstlendiği Defne Kayalar, Engin Hepileri, Doğa Halis ve Sevda Erginci'yi aynı sahnede buluşturan 'Anne' tiyatro oyunu 23 Ağustos Salı akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.