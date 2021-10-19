Anne ile çocuklarına çarpan motosikletli yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki kaza, geçen cumartesi saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Fatma Yunar biri bebek arabasında iki çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kadıköy Meydanı istikametine ilerleyen motosiklet, anne ve çocuklarına çarptı.

HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle anne, bebek arabasındaki çocuğu ile yola savruldu. Anne ve çocuklarının ufak sıyrıklarla atlattığı kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken Fatma Yunar'ın motosiklet sürücüsünden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü Burhan Cem S.'yi tedavi için gittiği Kadıköy'deki özel bir hastanede yakalayarak gözaltına aldı.

Sümerli, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.