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        Haberler Yaşam Anne karnında şaşırtan keşif: Minik gurmeler önce lahana sonra havuç denediler, tepkileri görenleri gülümsetti!

        Anne karnında şaşırtan keşif: Minik gurmeler önce lahana sonra havuç denediler, tepkileri görenleri gülümsetti!

        Anne karnında yapılan ilginç bir deney, bebeklerin tat alma becerilerinin düşündüğümüzden daha gelişmiş olduğunu gösterdi. Lahana ve havuç tatlarına verilen tepkiler, bilim insanlarını bile şaşırttı. Bu keşif, doğum öncesi beslenme alışkanlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:00
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        Bebeklerin doğmadan önce tatları ayırt edebildiği ortaya çıktı! Yapılan araştırma, miniklerin lahana ve havuç gibi sebzelerin tatlarına nasıl tepki verdiğini gözler önüne serdi. Bu buluş, anne adaylarının beslenme tercihlerini yeniden değerlendirmesine neden olabilir. İşte araştırmanın detayları!

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        ANNE KARNINDAKİ BEBEKLER TAT VE KOKUYU AYIRT EDİYOR!

        Psychological Science dergisinde bebekler hakkında ilginç bir araştırma yayınlandı. Araştırmacılar anne karnındaki bebeklerin koku ve tatları ayırt edebildiğini kanıtladı.

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        TÜRKİYE'DEN BİR ARAŞTIRMACI DA KATILDI!

        Durham Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Fetal ve Yenidoğan Araştırma Laboratuvarı tarafından yürütülen araştırmaya; Profesör Nadja Reissland ve lisansüstü araştırma öğrencisi Beyza Üstün liderlik etti.

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        ÖNCE HAVUÇ SONRA LAHANA VERİLDİ!

        Araştırmacılar, hamile kadınlara önce havuç sonra lahana kapsülü verdi ve bebeklerin tepkilerini 4D ultrasonla izledi.

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        Havuç aromasına maruz kalan bebekler daha fazla “kahkaha surat” tepkileri verirken, lahana aromasına maruz kalanlar daha fazla “ağlayan yüz” tepkileri gösterdi.

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        BEBEKLER ANNE KARNINDA NASIL TAT ALIYOR?

        İnsanlar; tat ve doku kombinasyonu ile lezzeti deneyimlerken, doğmamış bebekler; amniyotik sıvının solunması ve yutulması yoluyla lezzet alabiliyor.

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        Diğer çalışmalar, bebeklerin anne karnında tat ve koku alabildiğini ileri sürseler de bulgular doğum sonrası sonuçlara dayanıyordu. Bu çalışma bu reaksiyonları doğumdan önce ortaya koyan ilk çalışma olma özelliği taşıyor.

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