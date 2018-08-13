Anne katil balina, ölü yavrusunu 17 gün sırtında taşıdı

Kanada'nın Vancouver adası açıklarında bir katil balina en az 17 gün önce ölen yavrusunu taşımaktan vazgeçti.

Balina Araştırmaları Merkezi (CWR) uzmanları, ölü yavrusunu Haro Boğazı'nda bazen sırtında taşıyan ve bazen de burnuyla iterek yüzdüren anne balinanın 1600 kilometre mesafe kat ettikten sonra diğer balinalarla somon avına katıldığını belirterek "Yasına son verdi" dediler.

Katil balinaların ölü yavrularını bir hafta taşıdıkları biliniyor. Ancak bunun bir rekor olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, J35 adını verilen ve son birkaç gündür dünyanın dikkatini çeken balinanın sağlık durumundan endişe ediyorlardı. Ancak CWR'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan çekilen görüntüler, hayvanın durumunun iyi göründüğüne işaret ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=MUsd_4roV38

Yavrunun ölüsü dibe battı

Yavrunun ölüsünün ABD ile Kanada arasındaki Salish Denizi'nde dibe battığı, bu nedenle ölüm nedenini belirlemek için nekropsi (hayvanlara yapılan otopsi) yapılamayacağı belirtildi.

Anne balina, ölü yavrusuyla ilk kez Vancouver adası açıklarında 24 Temmuz'da görülmüştü. Yavru balinanın o gün öldüğü tahmin ediliyor ve ölüm nedeni bilinmiyor.

ABD ve Kanada'da katil balinalar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar listesinde yer alıyor.

Katil balinalar, kral somon balığıyla besleniyor. Ancak bölgede bu balıkların hızla azaldığı belirtiliyor.

Japon avcılar 122 hamile balinayı öldürdü

İntihar oyunu Mavi Balina'dan kurtulanlar anlatıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ