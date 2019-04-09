Bursa'nın İnegöl İlçesi Fatih Mahallesi'nde, Zeynep ve Bahattin Çakıcı'nın oğulları 4 yaşındaki Berat, annesi mutfakta yemek yaparken, salonda oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Edinilen bilgilere göre küçük Berat, bu sırada oyuncaklarının arasında bulunan misketi yuttu.

MİSKETİ YEMEK BORUSUNA İTTİ

DHA'da yer alan habere göre salona dönen Zeynep Çakıcı, oğlunun nefes alamadığını fark edip, müdahale etti. Çakıcı, Berat'ın boğazını tıkayan misketi parmağıyla yemek borusuna sürüklemeyi başardı. Zeynep Çakıcı, yeniden nefes almaya başlayan oğlunu hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgende, misketin, küçük Berat'ın bağırsaklarına ulaştığı görüldü. Doktorlar, misketin doğal yollarla çıkmaması halinde, operasyonla alınacağını belirtti.