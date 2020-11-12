İHA

Yangın, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi Kenan Evren Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı binada elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Evin ahşap yapılı olması nedeniyle alevler bir anda tüm odayı sardı.

Yangın sırasında evin içerisinde bulunan Çilem Çamlık ve 2 çocuğu son anda kendilerini dışarı attı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yangından Çilem Çamlık ve 2 çocuğu yara almadan kurtulurken, evin içerisinde bulunan eşyalar küle döndü.

Öte yandan Hüseyin Çamlık ve eşi Çilem Çamlık ile 2 çocuklarının yanan eve üç gün önce kiracı olarak taşındıkları öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.