Anne ve oğlu, el ele kanseri yendi

Mamak ilçesinde yaşayan Gülistan Benli, 2017'de 4’üncü aşama meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlanan Gülistan Benli, hastalıkla mücadele ederken 2 yıl sonra 12 yaşındaki oğlu Hakan Çağan'ın da lösemi olduğunu öğrendi.

Anne ve oğlu el ele vererek hastalıkla mücadele etti. Önce anne Gülistan Benli, ardından da Hakan Çağan, gördükleri tedaviyle hastalığı atlattı. Ancak Gülistan Benli'nin hastalığı, nisan ayında yeniden nüksetti. Hastalığı tamamen yeneceğine inanan Gülistan Benli, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (LÖSEV) gönüllü olarak çalışırken, oğluyla birlikte diğer annelere umut oluyor.

'OĞLUMA KONAN TANI BENİ YIKTI'

Gülistan Benli, hastalığının 2'nci yılında oğluna lösemi tanısı konulduğunu söyleyerek, "Oğluma konan bu tanı, beni yıktı. İnsan o an kendini unutuyor. 'Dibe vurdum' dediğiniz bir an oluyor. Ama çocuğunuz var. ‘Hayır bu dip değil’ diyorsunuz. Oğlumun kanser olduğunu öğrendikten sonra tamamen onun hastalığına yoğunlaştım. Yeme içmeme çok dikkat ettim ki bana bir şey olmasın, oğluma destek olabileyim diye. Stresin en yoğununu yaşadığımız bir andı. Ben iyi olacaktım ki; oğlumu da ayağa kaldıracaktım. Ben kendi hastalığımı bırakıp tamamen oğluma yoğunlaştım. 'Bu hastalığı ben yendim oğlum da yenecek' diye inandım. Benim tedavim iyi gidiyordu. Kendi tedavi sürecim aslında oğluma moral oldu. Oğlumun saçlarını döküleceğini düşündüm. Oğlum bu süreci çok olgun karşıladı. Oğluma ‘Benim saçlarım dökülmüştü senin de dökülebilir’ dedim. 'Hiçbir şey olmaz, senin döküldü yeniden uzadı, benim de uzar anne' dedi" diye konuştu.

'OĞLUMLA BİRLİKTE UMUT OLUYORUZ'

Zor bir süreç geçirdiklerini belirten Gülistan Benli, "Oğlumla hep birbirimizin yanında olduk. Ben bir taraftan tedavi görüyorum bir taraftan da oğlum tedavisini görüyor, kemoterapisini alıyor. Çok zorlu bir süreçti; ama bir o kadar da bu hastalığa grip muamelesi yaptık. Uzun süreli bir grip gibi düşündük. Çok şükür oğlumun da tedavi süreci olumlu gitti ve beraber bu hastalığın üstesinden geldik. Oğlumla el ele tutuşurduk, o bana, ben ona destek olurduk. 12 yaşında çocuğunuz size destek olup elinizi tutuyor. Bu hastalığı bu şekilde atlattık. Hastalığın ismini bile hiç anmıyorduk. Şimdi ben de anne olarak ev için elimden geleni yapıyorum. Benim gibi birçok anne var. Oğlumla beraber umut oluyoruz bu süreçteki insanlara" ifadelerini kullandı.