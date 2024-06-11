Anne ve oğul dakikalar sonra kurtarıldı

Yangının başladığı evin sahibi Nilüfer Kılpıkoğlu, "Salonda çıktı muhtemelen, muhtemelen değil oradan çıktı. Ben komşuların sesine fark ettim. Mutfaktan çıkınca dumanı gördüm. Hemen çocukları aldım. O sırada zaten alev aldı" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.