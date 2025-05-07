Anneliği beyaz perdeye taşıyan 10 etkileyici yapım: Hem içinizi ısıtacak hem de duygulandıracaklar!

FİLM GİBİ ANNELER: "LITTLE WOMEN" VE "I, DANIEL BLAKE"

“Little Women” filminde Marmee karakteri, kızlarına hem bir rehber hem de bir rol model olarak anneliğin sabrını, dirayetini ve öğreticiliğini temsil ediyor. Ken Loach’un “I, Daniel Blake” filmi ise biyolojik olmayan bir anne figürünün, başka bir aileyi nasıl sarmaladığını gözler önüne seriyor.

Fotoğraf kaynak: IMDb