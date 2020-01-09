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Annemin Yarası konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği Annemin Yarası filmi bu akşam bu akşam TV8 ekranlarında yerini alacak. Peki Annemin Yarası filminin konusu ne? oyuncuları kimler?

Annemin Yarası

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği Annemin Yarası filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Annemin Yarası filmi hakkında merak edilenler...

ANNEMİN YARASI KONUSU

Film, Bosna Savaşı sırasında Sırp bir komutanın tecavüzüne uğrayan Müslüman bir kadının çocuğun 18 yaşına geldiğinde ailesini arayışını anlatıyor.

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI

Meryem Uzerli - Mariya

Ozan Güven - Borislav

Okan Yalabık - Mirsad

Belçim Bilgin - Nerma

Bora Akkaş - Salih

Sabina Toziya

Ayça Eren

Mehmet Ergen - İhsan

Hakan Okan Çiftçi

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