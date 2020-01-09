Annemin Yarası konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği Annemin Yarası filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Annemin Yarası filmi hakkında merak edilenler...
ANNEMİN YARASI KONUSU
Film, Bosna Savaşı sırasında Sırp bir komutanın tecavüzüne uğrayan Müslüman bir kadının çocuğun 18 yaşına geldiğinde ailesini arayışını anlatıyor.
ANNEMİN YARASI OYUNCULARI
Meryem Uzerli - Mariya
Ozan Güven - Borislav
Okan Yalabık - Mirsad
Belçim Bilgin - Nerma
Bora Akkaş - Salih
Sabina Toziya
Ayça Eren
Mehmet Ergen - İhsan
Hakan Okan Çiftçi
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