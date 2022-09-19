Annenin acı bekleyişi!

İstanbul'da, kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Anne, aracında sıkışan oğlunun kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi.
Kaza saat 12.00 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Viraja hızlı girdiği öne sürülen otomobil sürücüsü Emre Temur(25) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Çarpmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkışırken çevredeki vatandaşlar itfaiye, polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.
OĞLUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
Kaza haberini alan sürücünün annesi olay yerine geldi. Anne gözyaşları içinde oğlunun kurtarılma çalışmalarını izlerken, çevredekiler teselli etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından Temur sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken trafik normale döndü.
"VİRAJA HIZLI GİRDİ, BARİYERLERE VURDU"
Görgü tanığı Gülşah Toruk, "Viraja hızlı girdi. Aracımdan indiğimde büyük bir gürültü koptu. Bariyerlere vurdu" dedi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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