Düzce'de geçtiğimiz perşembe günü, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Mehmet Akif Sokak´ta çok ilginç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Aybars Kiş'in annesi, 1 saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip dışarı çıktı.

Annesi söz verdiği saate eve gelmeyen küçük çocuk telefonla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak evde tek başına kaldığını söyleyerek yardım istedi.

KEDİSİNİ DE YANINA ALDI

DHA'daki habere göre olay yerine giden itfaiye ekipleri 2'nci kattaki çocuğu merdivenli araçla alarak aşağı indirdi. Aybars Kiş kedisini de yanına aldı. Evinden indirilen çocuk, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilerek Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü.