Annesini öldürmüştü! Cezaevi değil akıl hastanesine!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, annesini vahşice katleden kadının davasında karar açıklandı.

AA'nın haberine göre, Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuğçe Sayın ile tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME" VE "YAĞMA" SUÇLARI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Tuğçe Sayın'ın annesi Sevilay Palabıyık'ı "canavarca hisle öldürme" ve "yağma" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ve 4. İhtisas Kurulu tarafından yapılan incelemeye göre, sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı ifade edilerek, cezai ehliyeti olmayan sanık için "ceza verilmesine yer olmadığı" kararı verilmesi ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi.

Sanığın toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkması veya önemli ölçüde azalmasının sağlık kurulu raporu ile tespiti talep edilen mütalaada, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması istendi.