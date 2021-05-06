AA

Annesiz kalan iki kaya sansarı yavrusu, vatandaşlar tarafından Düzce Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

AA'nın haberine göre Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.

Koruma altına alınan sansar yavrularının bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

"YABAN HAYATINI KORUMA ADINA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, iki gün önce duyarlı bir vatandaş tarafından yolda bulunan iki kaya sansarı yavrusunun müdürlüklerine teslim edildiğini söyledi.

Hayvansever vatandaşın evinin kenarında bulduğu yavruları yerinden oynatmadan annelerinin gelmesini beklediğini fakat sonuç alamayınca kendilerine getirdiğini aktaran Şimşek, "Vatandaşımız duyarlılık göstererek yavruları bulundukları yerden almadan annelerini beklemiş. Anne gelmeyince bize getirdi. Biz yavruları şube müdürlüğümüz olarak koruma altına aldık. Yavruların 3-4 günlük olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Şimşek, yavruların sağlık kontrollerinin yapıldığını anlatarak, "Yavrular, uzmanımız tarafından sütle beslenerek bakılıyor. Belli bir süre misafirimiz olacaklar, daha sonra büyüdüklerinde doğal hayatlarına salınacaklar. Bölgede yaban hayatını koruma adına çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.