Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Annesiz kalan kaya sansarı yavruları rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

Düzce'de hayvansever vatandaş tarafından bulunan iki kaya sansarı yavrusu, koruma altına alındıkları Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezindeki bakım süreçlerinin ardından doğaya salınacak

Annesiz kalan kaya sansarı yavruları rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor
AA

Annesiz kalan iki kaya sansarı yavrusu, vatandaşlar tarafından Düzce Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

AA'nın haberine göre Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.

Koruma altına alınan sansar yavrularının bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

"YABAN HAYATINI KORUMA ADINA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, iki gün önce duyarlı bir vatandaş tarafından yolda bulunan iki kaya sansarı yavrusunun müdürlüklerine teslim edildiğini söyledi.

Hayvansever vatandaşın evinin kenarında bulduğu yavruları yerinden oynatmadan annelerinin gelmesini beklediğini fakat sonuç alamayınca kendilerine getirdiğini aktaran Şimşek, "Vatandaşımız duyarlılık göstererek yavruları bulundukları yerden almadan annelerini beklemiş. Anne gelmeyince bize getirdi. Biz yavruları şube müdürlüğümüz olarak koruma altına aldık. Yavruların 3-4 günlük olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Şimşek, yavruların sağlık kontrollerinin yapıldığını anlatarak, "Yavrular, uzmanımız tarafından sütle beslenerek bakılıyor. Belli bir süre misafirimiz olacaklar, daha sonra büyüdüklerinde doğal hayatlarına salınacaklar. Bölgede yaban hayatını koruma adına çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnsan gözü neden siyah olamaz?
YAŞAMGözle ilgili doğru bilinen yanlış... Meğer ...
Duş alırken sakın bunları yapmayın!
YAŞAMDuş alırken sakın bunları yapmayın!
Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi
YAŞAMVaşağın pozları ilgi gördü!
İftar ve sahurun vazgeçilmezi tescilli 'Uşak tarhanası'
YAŞAMRamazanın en çok tüketilen lezzetlerinden!
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
YAŞAMPalandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
İş makinesi izleme sevdası interneti salladı! Birbirinden komik tweetler - Haberler
YAŞAMİş makinesi izleme sevdası interneti salladı
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 5 Mayıs 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMBüyük ikramiye 150 Milyon TL'ye dayandı
Şans Topu sonuçları 5 Mayıs 2021! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAMİkramiye kime çıktı? İşte numaralar...
Günlük burç yorumları! 6 Nisan 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 5 Mayıs 2021 - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar?
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs!