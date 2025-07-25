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        Antalya'da 2’nci dalga operasyon

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında 22 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2'nci dalga operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:41
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        Antalya'da 2'nci dalga operasyon
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin (42) ile İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya (48) tutuklanırken, Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K. (35) ise adli kontrolle serbest kaldı.

        Belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya ile Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı, Serkan Temuçin ile Tuncay Kaya için tutuklama, Halil K. İçin ise adli kontrol talebinde bulundu. Nöbetçi hakimlik, Temuçin ve Kaya'nın tutuklanmasına, Halil K.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

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