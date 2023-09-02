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        Haberler Gündem Antalya'da 3. kattan düşen minik Metehan hayatını kaybetti

        Antalya'da 3. kattan düşen minik Metehan hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralan 3 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:29 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:29
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        Üçüncü kattan düşen bebek kurtarılamadı
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        Üzücü olay Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katındaki penceren aşağı 3 yaşındaki Metehan Y. düştü. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşup 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metehan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Minik Metehan'ın, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak görev yapan annesinin diğer odada temizlik yaparken pencereye çıkıp aşağı düştüğü bildirildi.

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        #Manavgat
        #haberler
        #Antalya
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