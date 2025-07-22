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        Haberler Gündem Antalya'da 3 midibüs çarpıştı: 6 yaralı

        Antalya'da 3 midibüs çarpıştı: 6 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 3 midibüsün kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 06:12 Güncelleme: 22.07.2025 - 06:12
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        Antalya'da 3 midibüs çarpıştı: 6 yaralı
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        Antalya-Alanya D400 karayolu sanayi kavşağında sürücüleri belirlenemeyen bir tur midibüsü ile iki otel servis midibüsü çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada midibüslerin sürücüleri ile 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kapanan Manavgat-Antalya yolu 1 saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Antalya
        #haberler
        #serik
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