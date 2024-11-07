Antalya'da 65 yıllık iskele çöküyor!

Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nda 1960 yılında inşası tamamlanan iskeledeki çatlakların genişliği, 25 santimetreye ulaştı.

DHA'nın haberine göre Her gün binlerce kişinin üzerinde yürüyüp denizi seyrettiği iskeledeki yüzlerce kiloluk taş bloklar düşerken, iskele yüzeyi de 15 derece eğildi.

İŞLEKLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Helenistik dönemden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi'nde eşsiz manzarasıyla her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip vakit geçirdiği Yat Limanı İskelesi, çökme tehlikesi yaşıyor. 1945 yılında yapımına başlanıp, 1960 yılında inşası tamamlanan Yat Limanı İskelesi'nde 2010'lu yıllardan sonra ortaya çıkan çatlaklar, her yıl daha da büyüyor. Geçen yılki fırtınada 15'e yakın yüzlerce kiloluk taş blokların düştüğü iskelede yapılan teknik incelemelerde, binlerce kişinin üzerinde yürüyüş yaptığı iskele yüzeyinin 15 derece limana doğru tarafa eğildiği de ortaya çıktı.

REKLAM TEKNİK RAPOR HAZIRLANDI Acil onarım çağrısında bulunan Antalya Denizcileşme Platformu, Antalya Valiliği'ne bir rapor sundu. İskeledeki yıpranmayı ilk olarak 2014 senesinde fark ettiklerini belirten Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, “10 senedir burada bir yıpranma, çökme yaşanıyor. Hatta geçen seneye göre yat limanına doğru iskelede 15 derece çökme söz konusu. Bu farkındalıkla Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan emekli Astsubay Necdet Ünük'le beraber bir çalışma yaptık. Sayın Valimize de bu çalışmayı arz ettik. Sonra Sayın Valimizin önderliğinde komisyon toplantıları oldu. Kaleiçi'nin alan yönetimiyle yönetilmesi konusunda proje çalışması oldu. Fakat önümüz kış ve geçen sene 26 Kasım'da burada olağanüstü bir hal yaşandı. Bir tekne battı, iskeledeki 15 taş bloktan 8'i iskele tarafına, 7'si deniz tarafına düştü ve oyuklar oluştu. Can ve mal emniyeti açısından bunların bir an önce tamir edilmesi önem arz ediyor" dedi.

REKLAM İSKELE YÜZEYİ 15 DERECE YAMULDU 15 derece çökerek eğim oluşan ve bazı yerlerindeki yüzlerce kiloluk taş blokların düştüğü, oyuklar oluşan iskele üzerinde binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiğine dikkat çeken Ünlü, “Bu sene iki üç tane olay oldu burada. Bazıları düştü, kafalarını yardı. Ambulansla hastaneye götürmek zorunda kaldılar. Bunun bir an önce tadilatla, tamiratla ve bir komisyon kurularak revize edilmesi gerekiyor. Dalgaları kesmek için ön tarafta bir dalgakıran olmalı. İskelede su terazisiyle ölçüm yaptık ve 15 derece Yat Limanı'na doğru mendireğin yatma ve çökme durumu var. Bir de bunun alt tarafı var. Yani Mermerli Plajı tarafından gelen dalgaların etkisiyle mendirek kayalarında yıpranma ve deniz dibinde çökme var" diye konuştu.