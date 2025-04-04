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        Haberler Gündem Antalya'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 00:23 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:23
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        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen hasta taşıyan ambulans ile otomobil, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, ambulanstaki 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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