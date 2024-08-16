Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenlenecek Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenleneceği bildirildi. "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" ile aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek ve balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor

Anadolu Ajansı Giriş: 16.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:54 facebook

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