Baba ile kızı denizden dönerken kazada öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobildeki Özgür Atik (43) ile kızı Nejla Atik (16) yaşamını yitirdi. Baba ile kızının denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.
AYDINLATMA DİĞERİNE ÇARPINCA İKİYE BÖLÜNDÜ
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda meydana geldi. Özgür Atik idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Bu sırada Özgür Atik ile kızı Nejla Atik araçtan fırladı.
BABA OLAY YERİNDE, KIZI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özgür Atik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Nejla Atik ise ambulansla kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
BABA KIZ DENİZDEN DÖNÜYORLARDI
Baba ile kızının denizden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Özgür Atik ile kızı Nejla Atik'in cenazesinin Sahilkent Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
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