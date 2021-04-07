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Antalya'da çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen arkeolojik eserler müzeye taşınacak

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde arkeolojik eserlerin, ev, duvar ve çeşme yapımında kullanılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Antalya'da çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen arkeolojik eserler müzeye taşınacak
AA

Elmalı Müze Müdürlüğünün açıklamasına göre, Korkuteli ilçesi Osmankalfalar Mahallesi'ndeki caminin çevresindeki duvarda arkeolojik eserlerin kullanıldığı bilgisi üzerine inceleme yapıldı.

Çalışmada, caminin çevre duvarları, sokak araları ve bazı evlerin duvarlarında, mezar kapağı, yazıtlı mezar yapıtı, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserlerden oluşan toplam 25 taşınmaz kültür varlığına rastlandı.

Bu eserlerin, mahallenin 1,5 kilometre güneybatısında yer alan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18 Ocak 2016'da birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan ettiği antik yerleşimden, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce taşındığı tespit edildi.

Çeşme alınlığına da monte edilen 3 yazıtlı yapıt ile lahit kapağı, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden uzman ekip tarafından söküldü. Söz konusu eserler Elmalı Müzesine taşınacak.

Mahalledeki diğer 21 eserin müzeye taşınması için de işlemlere başlanacak.

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