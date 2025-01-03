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        Haberler Bilgi Antalya'da deprem oldu! 3 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya'da deprem meydana geldi! 3 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 3 Ocak tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Antalya, Malatya ve İzmir'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Ocak 2025 Son dakika depremler sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 07:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:51
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Antalya, Malatya ve İzmir'de deprem meydana geldi. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma son dakika depremler listesi...

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        ANTALYA'DA DEPREM OLDU!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 16.51’de Antalya’nın Alanya ilçesinde deprem meydana geldi.

        4.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        MALATYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:35’te Malatya’nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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        İZMİR DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:56’da Ege Denizi’nde İzmir Karaburun açıklarında deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.41 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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