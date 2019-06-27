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Antalya'da falezlerde can pazarı

İHA

Antalya’da 25 metrelik falezlerden toprak zemine düşen şahsı kurtarmak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Falezlerden sedye yardımıyla çıkarılan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Antalya

Olay, Antalya'da Konyaaltı Caddesi Varyant seyir terasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sırt çantasıyla seyir terasına gelen C.A. (53) isimli şahıs burada karnının doyurduktan sonra alkol almaya başladı. Terasın korkuluklarını aşan C.A., iddiaya göre 25 metre yükseklikteki falezlerden aşağı düştü.

Toprak zemine düşen C.A. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen bir ambulansın çamura saplanması üzerine bölgeye başka bir ekip sevk edildi.

Ardından şahsı kurtarmak için aşağı inen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri, sedyeye aldıkları C.A.’yı direğe bağlanan halatın çekilmesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Hayatta kalma mücadelesi veren adama sağlık ekipleri 10 dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Çevredeki vatandaşların ve turistlerin merakla izlediği olay sonrası C.A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İntihar teşebbüsü üzerinde duran Polis, C.A.’ya ait ve içerisinde cüzdanının bulunduğu sırt çantasına el koydu.

Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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