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        Haberler Gündem Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi eski Lara yolunda, Hakan B. yönetimindeki otomobil ile Turan Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 00:18 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:18
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        Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Muratpaşa ilçesi eski Lara yolunda, Hakan B. yönetimindeki otomobil ile Turan Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobile çevredeki işyeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Araç sürücüleri ve yolcular ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Yaralanan 4 kişi kaza yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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