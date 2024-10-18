Antalya'da otelde yangın paniği! Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ediyor

Antalya'da Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde bulunan bir otelde saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen sebeplerle çatı kısmında başlayan yangın büyürken, oteldeki tatilciler tahliye edilmeye başlandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, yardım bekleyen bazı turistlerin balkona çıktığı görüntülendi.

Yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, itfaiye ekipleri hala müdahaleye devam ediyor.

ANTALYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangının olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi. İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi. Hulusi Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırılmaya başlandığını dile getirdi.