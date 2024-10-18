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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da otelde yangın paniği! Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ediyor | Son dakika haberleri

        Antalya'da otelde yangın paniği! Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ediyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin çatı kısmında yangın çıktı. Tatilciler otelden tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale başlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:27
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        Antalya'da otelde yangın paniği: Turistler balkonda yardım bekledi
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        Antalya'da Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde bulunan bir otelde saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen sebeplerle çatı kısmında başlayan yangın büyürken, oteldeki tatilciler tahliye edilmeye başlandı.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, yardım bekleyen bazı turistlerin balkona çıktığı görüntülendi.

        Yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, itfaiye ekipleri hala müdahaleye devam ediyor.

        ANTALYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangının olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi. İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi. Hulusi Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırılmaya başlandığını dile getirdi.

        "YARALI YOK, 20 KİŞİ KURTARILDI"

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Şu ana kadar 20 misafirin tahliyesini gerçekleştirdik. Balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir olduğunu görüyoruz, yaralımız yok. Yalnızca dumandan etkilenenler var. Yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Her şey kontrolümüz altında. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir saat içinde yangının kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz." dedi.

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        #Antalya
        #yangın
        #son dakika
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