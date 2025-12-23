Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da park halindeki yaklaşık 20 aracın lastikleri kesildi | Son dakika haberleri

        Antalya'da park halindeki yaklaşık 20 aracın lastikleri kesildi

        Antalya'da gece saatlerinde caddede park halinde bulunan yaklaşık 20 aracın lastikleri kesici bir aletle patlatıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmada, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 aracın lastikleri kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da gece saatlerinde caddede park halinde bulunan yaklaşık 20 aracın lastikleri kesici bir aletle patlatıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmada, bir şüpheli gözaltına alındı. Lastiklerin kesilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, dün gece saatlerinde Alanya ilçesi Damlataş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan araçların lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla kesildi. Gece saatlerinde yaşanan olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        20 ARACIN LASTİĞİ KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Sabah saatlerinde araçlarının lastiklerinin patlak olduğunu fark eden sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 20 aracın lastiğinin kesildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri kestikten sonra olay yerinden ayrıldığı belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde ise gözaltına alınan şüphelinin ailesi tarafından mağdur araç sahiplerinin zararlarının karşılandığı, araçların lastiklerinin lastikçiler tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Öte yandan gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından araçların lastiklerini kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"